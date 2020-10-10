شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشهر تطعيم ضد الإنفلونزا بـ «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء في جامعة أم القرى غدا، والتي تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات، ومن تبلغ أعمارهم من 65 سنة فما فوق، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين، والنساء الحوامل، وكذلك المصابون بالأمراض المزمنة.

وأوضح مدير عام المركز الطبي الجامعي د. ياسر باحكيم، أن الحملة ستستمر لمدة 3 أشهر، من قبل فرق التطعيم المتنقلة والثابتة بالتنسيق مع شطري الطلاب والطالبات، وتوفير التطعيمات اللازمة بالمركز الطبي الجامعي بالعزيزية، وفرع المركز الطبي بشطر الطالبات بالزاهر، على مدار اليوم أثناء فترة الحملة؛ لضمان تطعيم الفئات المستهدفة كافة.

وتأتي الحملة في إطار التعاون الإيجابي، والتنسيق الدائم والمستمر بين المركز الطبي الجامعي وإدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، والموجهة لفئات المجتمع بشكل عام، ومنسوبي الجامعة بوجه خاص.