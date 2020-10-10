شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشهر تطعيم ضد الإنفلونزا بـ «أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام المركز الطبي الجامعي د. ياسر باحكيم، أن الحملة ستستمر لمدة 3 أشهر، من قبل فرق التطعيم المتنقلة والثابتة بالتنسيق مع شطري الطلاب والطالبات، وتوفير التطعيمات اللازمة بالمركز الطبي الجامعي بالعزيزية، وفرع المركز الطبي بشطر الطالبات بالزاهر، على مدار اليوم أثناء فترة الحملة؛ لضمان تطعيم الفئات المستهدفة كافة.
وتأتي الحملة في إطار التعاون الإيجابي، والتنسيق الدائم والمستمر بين المركز الطبي الجامعي وإدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، والموجهة لفئات المجتمع بشكل عام، ومنسوبي الجامعة بوجه خاص.
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