شكرا لقرائتكم خبر عن مسح إشعاعي لـ 32 سيدة في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت عيادة فحص الماموغرام بمستشفى النور التخصصي منذ أول أسبوع في الشهر العالمي للفحص المبكر لسرطان الثدي 32 مراجعة وذلك وفق اتخاذ كافة الإحترازات الوقائية اللازمة لفيروس كورونا

وقالت رئيسة قسم الأشعة بثينة عبدالشكور أنه بإجراء الفحوصات اللازمة خلال الأسبوع الأول تم اكتشاف حالة مشتبهة لسرطان الثدي وتم تحويلها الى عيادة جراحة الثدي مباشرة لإستكمال الفحوصات التشخيصية ومتابعة الحالة ومن ثم العلاج

وأضافت: أن المستشفى يبذل جهوداً كبيرة تفاعلاً مع الحملة العالمية للتوعية من سرطان الثدي والتي جاءت هذا العام تحت شعار الرحلة آمنة افحصي الآن حيث أن سرطان الثدي يعد الاكثر شيوعاً لدى النساء، إذ ينظم المستشفى العديد من البرامج وحملات التوعية المستمرة للوقاية من المرض والحد من أخطاره.

مشيرة الى ان جميع الحالات المحولة الى المستشفى تتلقى عناية فائقة، وفحوصاً دقيقة، تشمل الماموغرام والموجات الصوتية والرنين المغناطيسي حسب احتياج كل حالة كما تتوفر خدمة الأشعة التداخلية لأخذ العينات اللازمة للحالات المشتبه بها وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية .

ودعت إلى أهمية عمل الفحص الدوري للنساء من سن الأربعين وما فوق وخاصة لمن لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي مؤكدة أهمية تعلم كل امرأة كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، موضحة أن اكتشاف أي سيدة لكتلة في ثديها لا تعني أنها ورم سرطاني فـ 80 في المائة من هذه الكتل هي كتل حميدة وليست خبيثة، كما وجهت دعوة لكل الرجال لدعم نسائهم وتشجيعهم لإجراء فحص الماموغرام .