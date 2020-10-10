شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 26 مجالا بحثيا بجامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جامعة الملك سعود أول أمس، برنامج التمويل المؤسسي للبحث والابتكار الذي أعدته عمادة البحث العلمي بدعم من وزارة التعليم. وقالت الجامعة إن برنامج التمويل المؤسسي تتبناه وزارة التعليم من أجل تطوير خارطة للبحوث والتطوير والابتكار في الجامعات السعودية بما يساعدها في تطوير أولوياتها وإستراتيجياتها البحثية خلال السنوات الثلاث القادمة. وأضافت إن البرنامج يشمل 26 اهتماماً بحثياً ضمن 6 أولويات بحثية خاصة بجامعة الملك سعود وهي: بحوث وابتكارات الطاقة النظيفة والمستدامة، وصحة الإنسان ورفاهيته، وأبحاث وإبداعات التقنية الرقمية، وأبحاث الغذاء والماء والبيئة، وأبحاث وابتكارات البتروكيماويات، وتعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. حضر المناسبة وكيل الجامعة الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد بن إبراهيم الوابل، ووكلاء العمادة.

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