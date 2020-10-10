شكرا لقرائتكم خبر عن 857 فردا يكافحون البعوض بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

عززت وكالة الخِدْمات ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومكافحة آفات الصحة العامة بمكة المكرمة والقرى التابعة لها، عبر رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة، بالإضافة إلى ردم وسحب المياه من المستنقعات وأماكن تجمعها، بمشاركة 857 فرداً من القوى العاملة.

وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، شملت حي الشامية الجديد، وحارة الباب الجديد، والصفوة، ودار السلام، حيث تمت تغطية 248 وحدة سكنية، و40 مبنىً تحت الإنشاء، و5 مساجد وساحات، وتعقيم 125 حاوية للنفايات، و17 موقعاً لتجمعات المياه، وحديقة عامة.

وكثَّفت الأمانة أعمال الاستكشاف ومكافحة البعوض ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية بالأحياء والقرى التابعة لها، شملت حي النسيم، والعوالي، والحسينية، والجامعة، والعزيزية، والمرسلات، والهجرة، والسنابل، وملكان، ووادي نعمان، وجرى تغطية 1539 وحدة سكنية، و103 مبانٍ تحت الإنشاء، و18 مسجداً وساحة، و77 منزلاً مهجوراً، وتعقيم 242 حاوية للنفايات، و5 حدائق عامة، و85 موقعاً لتجمعات المياه.

وتابعت الأمانة أعمال الاستكشاف والمكافحة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، شملت حي بطحاء قريش، والكعكية، والعكيشية، والشوقية، والمحمدية، والبساتين، وطوى، والملك فهد، وجرى تغطية 1112 وحدة سكنية، و114 مبنىً تحت الإنشاء، و9 مساجد وساحات، و6 منازل مهجورة، وتعقيم 250 حاوية للنفايات، و3 حدائق عامة، و32 موقعاً لتجمعات المياه.