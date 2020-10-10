شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ألف معتمر بلا إصابات بـ «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

أدى 36 ألف معتمر المناسك في البيت الحرام حتى أمس الجمعة، بواقع 6 آلاف يوميا، وسط إجراءات احترازية مكثفة من قبل كافة الجهات المعنية بخدمة الزوار القادمين من كافة مدن ومحافظات المملكة من خلال تطبيق «اعتمرنا»، الذي كان له دور كبير في تنظيم وتوزيع المعتمرين حسب الأوقات والساعات المتاحة.

وخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4 مقرات للعزل الصحي لعزل أي حالات اشتباه حال رصدها، إلا أنه لم ترصد أي حالة حتى الآن، إضافة إلى وجود أكثر من 200 جهاز تعقيم للأيدي موزعة في أرجاء المسجد الحرام، و4 آلاف عامل لتعقيم وغسل المطاف والمسعى بعد الانتهاء من كل فوج بشكل يومي، حيث يتم غسل المسجد الحرام 10 مرات، ودورات المياه 4 مرات، و3 مرات لأنظمة التكييف.

وأوضحت الرئاسة أن عملية تفويج المعتمرين من داخل وخارج المسجد الحرام والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقوم عليها 520 موظفا، لافتة إلى تخصيص أربع نقاط تجمع وهي: نقطة تجمع باب علي للداخلين من باب السلام، ونقطة أجياد للداخلين من باب أجياد، ونقطة كدي والشبيكة للداخلين من باب الملك فهد، ومسار خاص لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل أداء النسك داخل وخارج المسجد الحرام، إضافة إلى وجود 30 موقعا في المسجد الحرام للإجابة عن أسئلة وفتاوى المعتمرين على مدار الساعة، مع وجود مترجمين إلى عشر لغات عالمية، كما تم تأمين 100 ألف كمامة، و2000 عبوة معقم للاستخدام اليدوي بالإضافة إلى الهدايا المغلفة التي تحتوي على مناديل معقمة، وكمامات وسجادة صلاة، ليتم توزيعها على المعتمرين خلال موسم أداء العمرة.