شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تشارك في «جوتا» و«جوتي» والان نبدء بالتفاصيل

تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، في الجامبوري الـ 63 على الهواء «جوتا JOTA»، والجامبوري الـ 24 على الإنترنت «جوتي JOTI».

وجهزت الجمعية محطات الراديو بمقر الجمعية بالرياض، وفي بعض القطاعات الكشفية بمختلف المناطق والمحافظات، وتجهيز مركز المعلومات لأكبر حدث كشفي رقمي في العالم لتعزيز الصداقة والمواطنة، عبر الإنترنت وعبر الموجات الهوائية، والذي سيقام في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، ويربط أكثر من 2.5 مليون كشاف من أكثر من 170 دولة عضوا مع بعضهم البعض.

وأوضحت الجمعية أن الكشافة السعودية ستعرض خلال مداخلاتها تجربة تفعيلها لمجالات المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام»، ومشاركتها في مواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن «JOTA-JOTI» هو واحد من أطول الأحداث العالمية التي تجريها World Scouting التي يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عامًا حيث بدأ عام 1958م، وشهد الحدث الرقمي التعليمي نموًا سنويًا ثابتًا في المشاركة على مر السنين، ويتطلع المسؤولون إلى الوصول إلى ثلاثة ملايين مشارك بحلول عام 2021.