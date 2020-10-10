شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مهني لمنسوبي التعليم بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل
وتستهدف الدورة الأولى إعداد المشاركين نظرياً وعملياً لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة، ورفع قدرتهم على التميز في الأعمال القيادية الموكلة لهم في الإدارة للوصول إلى الأهداف المنشودة. فيما تستهدف الدورة الثانية إكساب المشاركين مهارات في مجال إدارة التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والقدرة على إدارة فرق العمل وتشكيل الشخصية القيادية.
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