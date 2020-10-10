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تدريب مهني لمنسوبي التعليم بجامعة نجران

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تنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، دورتين تدريبيتين «عن بُعد»، الأولى: بعنوان «مهارات القيادة وتطبيقاتها في البيئة المدرسية»، والثانية: «مهارات التفكير وتطبيقاتها الصفية»، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الجامعة وتستهدف منسوبي التعليم بالمنطقة.

وتستهدف الدورة الأولى إعداد المشاركين نظرياً وعملياً لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة، ورفع قدرتهم على التميز في الأعمال القيادية الموكلة لهم في الإدارة للوصول إلى الأهداف المنشودة. فيما تستهدف الدورة الثانية إكساب المشاركين مهارات في مجال إدارة التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والقدرة على إدارة فرق العمل وتشكيل الشخصية القيادية.

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