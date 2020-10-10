شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليون مكالمة استقبلها «937» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة، أنها سجلت أمس، 407 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 338.539 حالة، لافتا إلى أن مجموع المكالمات الواردة لمركز صحة 937 خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 1.955.944 مكالمة.

نسب الإصابة

وبينت الصحة أن من بين إجمالي حالات كورونا 9261 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 859 حالة حرجة، إضافة إلى تسجيل 513 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 324.282 حالة. مشيرة إلى أن الحالات المسجلة الجديدة منها 41 % إناثا، 59 % ذكورا، وبلغت نسبة الأطفال 12 ٪، والبالغين 83 %، وكبار السن 5 %، مضيفة إن عدد الوفيات بلغ 4996 حالة، وذلك بإضافة 24 حالة وفاة جديدة «يرحمهم الله جميعا»، لافتة إلى إجراء 53.894 فحصا مخبريا جديدا.

بلاغ واستفسار

وفي سياق متصل، ذكرت الصحة أن مجموع المكالمات الواردة لمركز صحة 937 خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 1.955.944 مكالمة، وقدم المركز خلالها 597.228 استشارة طبية، و476.835 استفساراً وذلك خلال الفترة نفسها. مبينة أن المركز حجز 410.849 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما تلقى 136.691 بلاغاً، إضافة إلى تلقيه 269.815 استفساراً يخص «كوفيد - 19».

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دعم تقني

ويعمل في المركز أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة «هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة». ويقدم خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، وكذلك الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، وخدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، إضافة لخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات.

دردشة فورية

ويُعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات منسوبي الوزارة. ويعمل على مدار اليوم بكل قنواته التالية «الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937 - تويتر [email protected] - البريد الإلكتروني[email protected] - الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي - تطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية «الصم وضعاف السمع» «الشات بوت» «الدردشة التفاعلية» عبر واتساب المركز على الرقم920005937.