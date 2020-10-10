شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المخلفات من أحياء جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

كثّفت بلدية جوف بني هاجر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال النظافة، وذلك من خلال حملات إزالة المخلفات داخل الأحياء السكنية، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوّه البصري.

وواصلت الفرق الميدانية، التابعة للبلدية، أعمالها في تنظيف وإزالة الحشائش في الأحواض الزراعية.