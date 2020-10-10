شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير شوارع النعيرية «وقائيا» والان نبدء بالتفاصيل

كثف قسم الخدمات، التابع لإدارة الخدمات، ببلدية النعيرية، أعمال الرش والتعقيم بالمراكز والهجر التابعة للمحافظة؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا ». من جانب آخر، تواصلت أعمال صيانة المسطحات الخضراء بحدائق ومتنزهات المحافظة.

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