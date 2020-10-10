شكرا لقرائتكم خبر عن ورود وأزهار بشوارع الدمام.. و11 ألف م2 مسطحات خضراء والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة الحدائق وعمارة البيئة، التابعة لبلدية وسط الدمام، زراعة الورود والأزهار الموسمية في الطرق العامة، وعدد من الميادين، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على التشوه البصري.

من ناحيتها، نفذت بلدية محافظة الخبر، مبادرة تشجير حي العزيزية، تحت عنوان «العزيزية خضراء»، والتي تستهدف زراعة 5000 شجرة سدر.

أما بلدية رأس تنورة، فزادت مؤخرًا أعمال زراعة المسطحات الخضراء في الكورنيش الشرقي، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات.

وأوضح رئيس البلدية م.صالح القرني، أن البلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالٍ للأعمال الزراعية في جميع مواقع المحافظة.

وأبان بأن البلدية قامت بزراعة المسطحات الخضراء في الكورنيش الشرقي بمساحة 11000 متر مربع، وتقليم وتكريب النخيل والأشجار، إضافة لمعالجة المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومرافق الطرق بالتنسيق وإزالة الأعشاب الضارة والصيانة العامة.