شكرا لقرائتكم خبر عن ورود وأزهار بشوارع الدمام.. و11 ألف م2 مسطحات خضراء والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، نفذت بلدية محافظة الخبر، مبادرة تشجير حي العزيزية، تحت عنوان «العزيزية خضراء»، والتي تستهدف زراعة 5000 شجرة سدر.
أما بلدية رأس تنورة، فزادت مؤخرًا أعمال زراعة المسطحات الخضراء في الكورنيش الشرقي، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات.
وأوضح رئيس البلدية م.صالح القرني، أن البلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالٍ للأعمال الزراعية في جميع مواقع المحافظة.
وأبان بأن البلدية قامت بزراعة المسطحات الخضراء في الكورنيش الشرقي بمساحة 11000 متر مربع، وتقليم وتكريب النخيل والأشجار، إضافة لمعالجة المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومرافق الطرق بالتنسيق وإزالة الأعشاب الضارة والصيانة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ورود وأزهار بشوارع الدمام.. و11 ألف م2 مسطحات خضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.