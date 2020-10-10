شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة لتوعية المجتمع بـ«الصلاة نور» والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، إن حملة «الصلاة نور» تستهدف بيان مكانة الصلاة، وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم.

وأشار في جولته الميدانية بمحافظة الخبر؛ إلى استخدام التقنيات الحديثة في توعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة، وذلك من خلال العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح الشيخ الثبيتي أن فرع المنطقة الشرقية بدأ بتطبيق خطته الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد - أيدهم الله -، بشعائر الإسلام، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

ووقف الشيخ الثبيتي ميدانيًا، على تنفيذ الحملة بمحافظة الخبر، والتي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ د.عبدالرحمن السند، وذلك في جولات على عدد من المجمعات التجارية، وكذلك عدد من المراكز التابعة لهيئة الخبر.