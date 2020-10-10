شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات «توطين» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وفي شارع القطيف، تم ضبط 6 مخالفات على نشاط التأنيث بنسبة 100/100، إضافةً إلى 8 إنذارات، وأغلق بعض العاملين محلاتهم، بنسبة 20%، بعد معرفتهم بتواجد المفتشين بالموقع، وفي شارع الملك عبدالعزيز، تم ضبط مخالفة على نشاط بيع مستلزمات رجالية، ومخالفة واحدة على نشاط الاتصالات، 5 إنذارات على نشاط مستلزمات رجالية.
وسجل المكتب مخالفة في شارع الملك فيصل الغربي، على نشاط بيع مستلزمات رجالية، ومخالفة على نشاط الإيواء والفنادق.
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