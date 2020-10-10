شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات «توطين» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مكتب العمل بالجبيل، 10 مخالفات، ووجه 13 إنذارًا للمنشآت المخالفة، وذلك خلال حملاته التفتيشية؛ للتأكد من نسبة التوطين على الأنشطة الموطنة بنسبة 70/30، بالإضافة إلى الأنشطة الموطنة بنسبة 100/100.

وفي شارع القطيف، تم ضبط 6 مخالفات على نشاط التأنيث بنسبة 100/100، إضافةً إلى 8 إنذارات، وأغلق بعض العاملين محلاتهم، بنسبة 20%، بعد معرفتهم بتواجد المفتشين بالموقع، وفي شارع الملك عبدالعزيز، تم ضبط مخالفة على نشاط بيع مستلزمات رجالية، ومخالفة واحدة على نشاط الاتصالات، 5 إنذارات على نشاط مستلزمات رجالية.

وسجل المكتب مخالفة في شارع الملك فيصل الغربي، على نشاط بيع مستلزمات رجالية، ومخالفة على نشاط الإيواء والفنادق.