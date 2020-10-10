اخبار السعوديه

10 مخالفات «توطين» بالجبيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات «توطين» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مكتب العمل بالجبيل، 10 مخالفات، ووجه 13 إنذارًا للمنشآت المخالفة، وذلك خلال حملاته التفتيشية؛ للتأكد من نسبة التوطين على الأنشطة الموطنة بنسبة 70/30، بالإضافة إلى الأنشطة الموطنة بنسبة 100/100.

وفي شارع القطيف، تم ضبط 6 مخالفات على نشاط التأنيث بنسبة 100/100، إضافةً إلى 8 إنذارات، وأغلق بعض العاملين محلاتهم، بنسبة 20%، بعد معرفتهم بتواجد المفتشين بالموقع، وفي شارع الملك عبدالعزيز، تم ضبط مخالفة على نشاط بيع مستلزمات رجالية، ومخالفة واحدة على نشاط الاتصالات، 5 إنذارات على نشاط مستلزمات رجالية.

وسجل المكتب مخالفة في شارع الملك فيصل الغربي، على نشاط بيع مستلزمات رجالية، ومخالفة على نشاط الإيواء والفنادق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 مخالفات «توطين» بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا