شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «لنجعلها خضراء» في 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

يدشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، حملة «لنجعلها خضراء»، اليوم السبت، بمنتزه الأحساء الوطني، وغرس عدد من أنواع الأشجار بمحافظات الشرقية، ومنها وادي فليج بمحافظة حفر الباطن، ومسيج شرق القرية بمحافظة القرية العليا.

وتأتي هذه الحملة ضمن المحافظة على الغطاء النباتي، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر والإستراتيجية الوطنية للبيئة التي رسمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز فعالية القطاع، ولرفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي والاستدامة للقطاع ورفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة.

من جهته، دعا فرع الوزارة، الجهات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية والروابط المختصة للمشاركة في هذه الفعالية الوطنية؛ لإيصال الرسالة لكافة أفراد المجتمع، للتعريف بأهمية المحافظة على البيئة لتحسين جودة الحياة والمحافظة على الرقعة الخضراء وزيادة نسبة الأكسجين.

يأتي ذلك برعاية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، وتنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.