، بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة ،

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تُعد جزيرة "سمر" الواقعة على ساحل منطقة عسير من كبرى الجزر وأجملها؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.
تفصيلاً، قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "الخليج 365" إنه زار جزيرة "سمر"، وقبلها جزيرة "ماركا"، وجزر أخرى لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.
وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب، لمدة 40 دقيقة.
وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ولون البحر المتدرج في ألوانه. كما توجد بها طيور نادرة. مضيفًا بأن الجزيرة تتميز بوجود صخور في واجهة الجزيرة، لها إطلالة مميزة على البحر، كما تتميز بكثرة الشُّعب المرجانية. مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة. جزيرة سمر
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمةسويد الحارثي الخليج 365 2020-10-09
تُعد جزيرة "سمر" الواقعة على ساحل منطقة عسير من كبرى الجزر وأجملها؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.
تفصيلاً، قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "الخليج 365" إنه زار جزيرة "سمر"، وقبلها جزيرة "ماركا"، وجزر أخرى لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.
وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب، لمدة 40 دقيقة.
وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ولون البحر المتدرج في ألوانه. كما توجد بها طيور نادرة. مضيفًا بأن الجزيرة تتميز بوجود صخور في واجهة الجزيرة، لها إطلالة مميزة على البحر، كما تتميز بكثرة الشُّعب المرجانية. مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة.
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
11:51 PM
بعدسة "ماجد عون".. وهي ضمن 21 جزيرة جديدة
تُعد جزيرة "سمر" الواقعة على ساحل منطقة عسير من كبرى الجزر وأجملها؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.
تفصيلاً، قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "الخليج 365" إنه زار جزيرة "سمر"، وقبلها جزيرة "ماركا"، وجزر أخرى لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.
وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب، لمدة 40 دقيقة.
وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ولون البحر المتدرج في ألوانه. كما توجد بها طيور نادرة. مضيفًا بأن الجزيرة تتميز بوجود صخور في واجهة الجزيرة، لها إطلالة مميزة على البحر، كما تتميز بكثرة الشُّعب المرجانية. مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة.
، بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة ،
المصدر : الخليج 365
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