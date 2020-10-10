، عبر اتصال هاتفي بذويه.. سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الطيار "الحسيني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان قائدًا للطائرة الملكية التي أعادت فريق رحلة الفضاء من أمريكا قبل 35 عامًا

قدَّم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة الكابتن طيار فاروق بن محمد الحسيني الذي تُوفي اليوم الجمعة، ودُفن في مقبرة بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان في اتصال هاتفي بأسرة الفقيد عن حزنه في وفاة الحسيني واصفًا إياه بالطيار المهني المخلص لوطنه، وقد كان له دور في قيادة الطائرة الملكية الخاصة 7o7 التي أمر بها الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، التي أعادت فريق السعودية المشارك في رحلة الفضاء الناجحة عام 1985م؛ إذ تولى قيادة الطائرة التي أقلت الطاقم العلمي السعودي من أمريكا إلى المملكة العربية السعودية مرورًا بسويسرا.

وأوضح أن الراحل عمل بكل مهنية واحتراف لسنوات طويلة في خدمة الوطن والمواطن من خلال المهام الموكلة إليه في الطيران الملكي؛ إذ عمل في خدمة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وأيضًا الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، سائلاً الله للراحل الرحمة وجنات النعيم.

من جانبه، أعرب محمد الحسيني، نجل الراحل، باسمه ونيابة عن أسرته، عن شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على تعزيته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر -أعزهم الله-، ومؤكدًا أن تعزية الأمير كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصاب أفراد أسرته وعائلته.

يُذكر أن الطائرة الملكية كان على متنها إلى جانب أول رائد فضاء عربي مسلم، الأمير أحمد بن سلمان -رحمه الله-، والكابتن عبدالمحسن البسام، وأعضاء الرحلة المكون من أربعين شخصًا في مختلف المجالات. وقد تلقى الأمير سلطان بن سلمان وهو على متن الطائرة في طريقها إلى السعودية اتصالاً من الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، يأمره بأن يرتدي بدلة الفضاء أثناء نزوله إلى أرض المطار في الطائف؛ لكي يشارك الناس فرحة هذا الإنجاز التاريخي.

الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان