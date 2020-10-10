شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية توضح أسباب ألم الحوض وطرق علاجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أسباب شعور الأشخاص بآلام الحوض ، موضحة أن البعض يشعر بآلام في الحوض وقد تستمر لفترة طويلة وتسبب إزعاجا .
وقالت مدينة الملك سعود عبر حسابها في تويتر أن من أسباب آلام الحوض ضعف العضلات ، والصدمات والحوادث التي تقوم بالحاق الضرر بعظام المنطقة.
وأضافت أن علاجها يكون عن طريق أخذ قسط كافي الراحة بعد القيام بالأنشطة الحركية ، أو وضع المريض القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم ، ويفضل وضع الثلج في منشفة وتطبيقه علي منطقة الألم لمدة 10 دقيقة ثلاث مرات يوميا
ومن الطرق العرض أيضا استخدام مسكنات الالم التي لاتحتاج لوصفة طبية ، ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخفيف من الم الحوض كتمارين تمدد الحوض أو تمارين الاندفاع.
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