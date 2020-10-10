شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحبيب يوضح سبب قيام الراقي بـ" خنق " الشخص المسحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حسم استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب الجدل حول وقوع ضرب المسحور على " الجن أم الشخص ".

وقال الحبيب خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" الضرب لا يقع على الجن إذا كان في جن وإنما يقع على الإنسان لأنه يكون في حالة نفسية بين الشعور واللاشعور وبالتالي لا يشعر الشخص بالضرب ".

وأوضح الحبيب أن الشخص لا يشعر بالضرب وقتها لأنه كان في حالة بين الشعور واللاشعور والدليل عندما يضرب بالسياط نجد خطوط على جلد الشخص الذي تعرض للضرب ".

ولفت الحبيب:" عندما يخنق الراقي الشخص المسحور من رقبته تُرسل رسالة للدماغ لتهدئة القلب ولذا يضغط الراقي أكثر حتى يشعر الشخص بالدوخة ويسقط على الأرض ".