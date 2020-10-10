شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحدد 5 إجراءات يتبعها المتعافي من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة الإجراءات التي يجب اتباعها بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد ، وإنهاء فترة العزل المنزلي والتي حددتها في 5 إجراءات.

وقالت الوزارة عبر حسابها "تويتر" أن على المتعافي من فيروس كورونا، غسل ملابسه، في درجة حرارة تتراوح ما بين " 60 و70" درجة مئوية، وتعقيم الأسطح المستخدمة في المنزل والتهوية الجيدة.

وتابعت الوزارة أن على المتعافي من كورونا أن يغسل دورة المياه بالماء والصابون، والمطهرات قبل العودة لاستخدامها مرة أخرى.

وأضافت الوزارة على الإجراءات السابقة، أن على المتعافي التخلص من الأدوات الشخصية، وتعقيمها وتجنب تداولها مع الآخرين، كما يجب التخلص من نفايات السيارة وتعقيم أسطحها وتهويتها جيدا.