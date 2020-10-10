شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طارق الحبيب يوضح طرق مقاومة تلبس الجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، بشأن إيمانه بتلبس الجن، أن هناك اختلاف بين الأطباء بهذا الشأن، وعن إيمانه الشخصي بذلك أوضح أن المسألة المهمة ليست تلبس الجن ولكن مدى تأثيره.

وتابع طارق الحبيب في تصريحات متلفزة أن أغلب الأطباء النفسيين لا يعترفون بالجن أو العين أو السحر، مردفا أن قليل من الأطباء يثبتون ولكن لا يدركون خوفا من الطرح الإجتماعي والبعض الآخر حائر، إلا أنه يجب البحث في العلاج من كل الزوايا.

وبين "الحبيب" في إجابته عن سؤال عن هل يتكلم الجن على لسان الانسان؟ وجهة نظره وهي أن المهم في التأثير سواء كان الجن داخل أو خارج الإنسان، فالتأثير هو المحك في ذلك وعلى الإنسان أن يقوي نفسه.

وأضاف أن الجن والإنسان كقوتين ولديهما صراع بين قوي وضعيف وعلى الإنسان ألا يكون ضعيفا ويقوي نفسه ، كما على الأطباء النفسيين التركيز على التأثير واتباع الأحاديث الواردة بهذا الشأن.