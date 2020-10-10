شكرا لمتابعة خبر عن محطات عمرية يجب فيها فحص العينين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، فئات عمرية يلزم فيها الكشف عن صحة العينين.

وقالت الشؤون الصحية بالطائف، أنه يجب فحص العينين للأطفال من عمر 3 أعوام فأصغر، الأطفال في سن المدرسة والمراهقون كل عام .

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وأضافت أن الفئة العمرية مابين 40 إلى 54 عاما يجب فحص عينيهم كل عامين إلى 4 سنوات، والفئة العمرية من 20 إلى 40 من العمر تفحص عينيها كل 5 سنوات .

وتابعت أن الفئة العمرية ما بين 55 إلى 64 تفحص عينيها كل عام إلى 3 أعوام، وبعد عمر 65 يجروا فحص كل عام ".