شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جموع غفيرة تشيع الشيخ الأثيوبي بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):شيع مساء أمس جثمان الشيخ محمد على آدم الأثيوبي، حيث ودعته الجموع الغفيرة لمثواه الأخير، بمكة المكرمة وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز الـ75 عامًا.
وتوفي الشيخ الأثيوبي بعد أن قضى رحلة طويلة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي والتدريس بالمسجد الحرام إلى جانب تأليف أكثر من 50 كتابًا في مختلف العلوم الإسلامية.
وانتقل الشيخ الأثيوبي إلى مكة في عام 1981، واستقر بها حتى وفاته ، وذلك بعد وصوله من مسقط رأسه في أحد أرياف إثيوبيا عام 1946، وكان قد حفظ القرآن الكريم على يد والده، قبل أن يكمل تعليمه الشرعي على يد أبرز رجال الدين الإسلامي في إثيوبيا، ليصبح بعدها مدرسًا هناك لمدة 4 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جموع غفيرة تشيع الشيخ الأثيوبي بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.