بدور البراهيم تثير الجدل مجددًا بعد نشرها فيديو جديد - شاهد

نشرت بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية مساء اليوم الجمعة مقطع فيديو جديد لها عبر سناب شات ، مما اثار حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وبعض بلدان الخليج.

وتباهت بدور البراهيم بأنها الأوسع والأكثر شهرة على مستوى الشرط الأوسط ، منتقدة بعض الحسابات التي تروج مقاطع الفيديو للمشاهير.

وقالت بدور البراهيم في مقطع الفيديو الجديد عبر سناب شات :" كل يوم تظهر أشكال تقول مين مكسر الشوسال ميديا مين أكثر مشاهدات هذا الاسبوع ، أقول :" مكسرة الشوسال ميديا ومكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك".

وأضافت :" إذا انت أصلا تبي تشتهر وتسوى مشاهدات نزل كل اسبوع أشياء عني بس وشوف المشاهدات عندك ، بدور البراهيم أكثر مشهورة وفاشينيستا في الشرق الأوسط عليها بحث في جوجل وتويتر وكل مكان ، أصحوا".

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وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ خطوبة بدور البراهيم ، حيث أثار مقطع الفيديو الذي نشرته حالة من الجدل الكبير بين رواد مواقع التواصل ، مذكرينها بتصريحاتها السابقة والتي قالت فيها :" ما يشم مفارق راسي الا اللي بيدفع مليون ".

وتعرضت بدور البراهيم لهجوم شديد عقب نشرها الفيديو عبر حسابها على سناب شات ، حيث وصفها البعض بانها متكبرة وتحاول كسب شهرة على حساب المشاهير الاخرين.