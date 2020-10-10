عقب بلاغ من أحد المواطنين..
أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، القبض على قائد مركبة عكس الطريق وعرض حياة الآخرين للخطر بأحد شوارع محافظة الطائف.
وتفاعل المرور على الفور مع شكوى مواطن بالطائف، قام بتصوير مقطع فيديو لقائد سيارة متهور خاطر بأرواح الآخرين على الطريق، ودخل على مسار السيارات الأخرى بشكل همجي ثم عكس الطريق.
وذكر المرور، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم القبض على قائد المركبة الذي قام بالمخالفة في حي الوسام بالطائف، وأحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
@eMoroor @moror_friends — صآلح آلمآلڪي 🇸🇦 (@salehnet007) October 8, 2020
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى ادارة #المرور_السعودي وخاصة مرور #الطائف شخص متهور ويخاطر بأرواح الناس قام بالدخول على السيارات بشكل همجي ومن ثم َعكس الطريق آمل النظر في وضعه، علماً بأن لدي رقم اللوحه.
الموقع #الطايف حي الوسام pic.twitter.com/MdYJzVCRlo
@eMoroor @moror_friends
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى ادارة #المرور_السعودي وخاصة مرور #الطائف شخص متهور ويخاطر بأرواح الناس قام بالدخول على السيارات بشكل همجي ومن ثم َعكس الطريق آمل النظر في وضعه، علماً بأن لدي رقم اللوحه.
الموقع #الطايف حي الوسام pic.twitter.com/MdYJzVCRlo
اقرأ أيضًا
«المرور» يُحذر من سباق المركبات على الطرق العامة.. ويُحدد قيمة الغرامة
المرور يوضح طريقة الاعتراض على مخالفة الرصد الآلي المسجلة دون صورة للمركبة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضبط قائد مركبة مُخالف عرّض حياة الآخرين للخطر بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.