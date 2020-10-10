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بالفيديو.. ضبط قائد مركبة مُخالف عرّض حياة الآخرين للخطر بالطائف

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عقب بلاغ من أحد المواطنين..

أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، القبض على قائد مركبة عكس الطريق وعرض حياة الآخرين للخطر بأحد شوارع محافظة الطائف.

وتفاعل المرور على الفور مع شكوى مواطن بالطائف، قام بتصوير مقطع فيديو لقائد سيارة متهور خاطر بأرواح الآخرين على الطريق، ودخل على مسار السيارات الأخرى بشكل همجي ثم عكس الطريق.

وذكر المرور، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم القبض على قائد المركبة الذي قام بالمخالفة في حي الوسام بالطائف، وأحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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