بالفيديو.. ضبط قائد مركبة مُخالف عرّض حياة الآخرين للخطر بالطائف

أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، القبض على قائد مركبة عكس الطريق وعرض حياة الآخرين للخطر بأحد شوارع محافظة الطائف.

وتفاعل المرور على الفور مع شكوى مواطن بالطائف، قام بتصوير مقطع فيديو لقائد سيارة متهور خاطر بأرواح الآخرين على الطريق، ودخل على مسار السيارات الأخرى بشكل همجي ثم عكس الطريق.

وذكر المرور، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم القبض على قائد المركبة الذي قام بالمخالفة في حي الوسام بالطائف، وأحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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@eMoroor @moror_friends

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى ادارة #المرور_السعودي وخاصة مرور #الطائف شخص متهور ويخاطر بأرواح الناس قام بالدخول على السيارات بشكل همجي ومن ثم َعكس الطريق آمل النظر في وضعه، علماً بأن لدي رقم اللوحه.

الموقع #الطايف حي الوسام pic.twitter.com/MdYJzVCRlo — صآلح آلمآلڪي 🇸🇦 (@salehnet007) October 8, 2020

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