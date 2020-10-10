السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 22 صفر 1442 هـ الموافق 9 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 103 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة النيجيرية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 59 ألفاً و 841 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1113 شخصاً.

// انتهى //

00:19ت م

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أبوجا 22 صفر 1442 هـ الموافق 9 أكتوبر 2020 م واسسجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الصحة النيجيرية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 59 ألفاً و 841 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1113 شخصاً.// انتهى //00:19ت م0135

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