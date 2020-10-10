السعودية اليوم / اختتام حملة " لتبقى نظيفة" بمنطقة عسير



أبها 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

اختتمت مساء اليوم، حملة " لتبقى نظيفة " التي أطلقتها وزارة السياحة في منطقة عسير، ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، واستمرت ثلاثة أيام.

وهدفت الحملة التي شارك فيها أكثر من ٢٠٠ متطوع ومتطوعة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة الوجهات السياحية والتأكيد على أهمية المبادرة والاهتمام بالحفاظ على الأماكن بشكل لائق، بحيث يُحافظ عليها للأجيال القادمة، جاب خلالها المشاركون متنزهات السودة والحبلة ومتنزه آل وليد بمحافظة النماص.

وتمثل منطقة عسير المحطة الأولى للحملة، وسوف تتواصل في عدد من الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة.

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22:49ت م

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