السعودية اليوم / تونس تصنف 6 محافظات كمناطق ذات انتشار مرتفع لفيروس كورونا



تونس 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم، 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس

من جهة أخرى دعت وزارة الداخلية التونسية، عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول، الذي فرضته السلطات التونسية أمس.

// انتهى //

22:24ت م

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تونس 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واسصنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم، 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا من جهة أخرى دعت وزارة الداخلية التونسية، عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول، الذي فرضته السلطات التونسية أمس.// انتهى //22:24ت م0128

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