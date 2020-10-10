السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتفقد محافظة هروب



هروب 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، بزيارة تفقدية لمحافظة هروب وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة .

واستهل سموه الزيارة بجولة في المحافظة وشاهد الخدمات التنموية المنفذة والمقدمة في جميع المجالات، مستمعا لشرح مفصل من محافظ هروب أحمد بن موسى أبوقرن عن المحافظة وما تزخر به من مقومات وإمكانات طبيعية ومواقع سياحية، وما نفذ وينفذ بها من مشروعات تنموية، شملت مختلف المجالات.

كما تفقد سمو أمير منطقة جازان خلال الزيارة ، منتزه مطل الفقارة المشرف على المحافظة ومركز وادي وساع وعدداً من المواقع السياحية والمراكز والقرى التابعة للمحافظة، والتقى بالمشايخ، وبحث احتياجاتهم والسبل الكفيلة بتوفير مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

رافق سموه بالجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين .

// انتهى//

22:17ت م

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