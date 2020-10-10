السعودية اليوم / موارد الرياض تحرر 53 مخالفة وتضبط 44 مخالفاً لنظام العمل



الرياض 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذها مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضية على " محال الاتصالات ومعارض السيارات والأسواق الشعبية والمنشآت الصحية وبعض المراكز التجارية المعروفة " عن تحرير 53 مخالفة و إنذار و إغلاق 35 محلاً مخالفاً لقرارات التوطين والاشتراطات البلدية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الجولات تكون بالتنسيق مع الجهات الشريكة لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بقرارات العمل والتوطين، مشيراً إلى أنه جرى تنفيذ مايقارب من 400 زيارة وتسليم 44 وافداً مخالفاً لنظام العمل والتوطين لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم، مهيبا بجميع المواطنين والمواطنات بضرورة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الإبلاغ عن المخالفات على تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

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22:05ت م

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