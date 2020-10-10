السعودية اليوم / السنغال تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 15 ألفاً و 213 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 313 شخصاً.

// انتهى //

21:25ت م

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دكار 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واسسجّلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 15 ألفاً و 213 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 313 شخصاً.// انتهى //21:25ت م0112

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