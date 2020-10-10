تحرير جبهة النضود بالكامل.. والجيش اليمني يواصل تقدمه

الجمعة 9 أكتوبر 2020

أعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، تحرير كامل المواقع في جبهة النضود بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد، بعد هجوم عسكري شنه على الميليشيات الحوثية.



وحررت قوة من الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وبمشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة بمنطقة الريان بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش الوطني حرر جميع المواقع بجبهة النضود بالكامل بعد هجوم عسكري شنه على الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، مشيراً إلى أن المعارك انتقلت من النضوذ بالريان إلى منطقة بئر المرازيق.

ولفت المصدر، إلى أن طيران التحالف استهدف عددا من الآليات والأطقم التابعة للميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن المليشيات تلقت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في ظل استمرار تقدم الجيش الوطني.

وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تقدمها في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف لليوم الرابع على التوالي، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش الوطني حققوا تقدماً جديداً شرق منطقة المرازيق خلال معارك دارت منذ فجر اليوم الجمعة وما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش الوطني.

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات الحوثية وأن مجاميع حوثية تركت مواقعها ولاذت بالفرار باتجاه اللبنات ومدينة الحزم مخلفة جثث قتلاها وأسلحتها.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني تمكنت اليوم من انتزاع ما يقارب من 300 لغم من المناطق المحررة كانت قد زرعتها ميليشيات الحوثي وتنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وألغام عربات وعبوات ناسفة.

وأشاد بالالتفاف الشعبي الكبير حول قوات الجيش والإسناد المباشر لطيران تحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أن الانتصارات ستتوالى خلال الساعات والأيام القادمة حتى تحرير مدينة الحزم ومحافظة الجوف بالكامل.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو، للحظات انطلاق معركة تحرير مساحات واسعة في محافظة الجوف.