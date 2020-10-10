شكرا لقرائتكم خبر عن شارك ولو بشجرة «لنجعلها خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، حملة تشجير في جميع أنحاء المملكة بمشاركة الوزارات والأجهزة الحكومية.

وتأتي الحملة التوعوية تحت عنوان "لنجعلها خضراء"، ليصبح هذا الشعار "تريند" عبر موقع "تويتر"، الذي تفاعل معه عدد كبير من المغردين، الذين رحبوا بالمبادرة مؤكدين مشاركتهم فيها.

وقال أحد المغردين:" فعلا لنجعل بلدنا خضراء مقولة جميلة تحتاج منا التعاون في هذا العمل.. اليوم السبت ان شاء الله سوف ازرع 3 شجرات عند البيت".

وأضاف آخر: "سعيد جداً بخبر حملة التشجير (⁧‫لنجعلها خضراء‬⁩)، وبإذن الله سأشارك وعائلتي فيها. كما أدعو القاطنين في المملكة العربية السعودية مشاركتنا الأجر والثواب فضلاً عن فوائدها البيئة".