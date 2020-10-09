شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جريمة تستر في تجارة التمور بأسواق بريدة والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية وثلاثة مواطنين ومقيم من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المدانين في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه، والعمل لحسابه الخاص في تجارة التمور بأسواق بريدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص وشطب سجلها التجاري، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.