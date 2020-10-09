شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جريمة تستر في تجارة التمور بأسواق بريدة والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص وشطب سجلها التجاري، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
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