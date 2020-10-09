محمد بن مسعود - الدمام - فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا. من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.فيروس كورونا الجديد تونس تطوُّر سريع: تونس تصنِّف 6 محافظات مناطق ذات انتشار مرتفع بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-09 صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا. من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس. Advertisements 09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 11:03 PM فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا. من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس. ، تطوُّر سريع: تونس تصنِّف 6 محافظات مناطق ذات انتشار مرتفع بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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