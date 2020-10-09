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تسبب ارتداء قناع في أحد المطاعم الشهيرة في "العوالي" بدخول طفل في حالة من البكاء الهستيري، بعد أن شاهد أحد العمالة وهو يرتدي قناعًا يثير الرعب؛ ليطلق الطفل صرخاته بصوت عالٍ متشبثًا بوالدته، ومطالبًا إياها بسرعة إخراجه من المطعم.
بدوره، بادر عامل المطعم بنزع القناع عن وجهه، وإخفاء القناع، إلا أن محاولاته لم تفلح؛ لتقوم أم الطفل بإخراجه من المطعم.
يُذكر أن المطعم الشهير اعتاد خروج أحد العاملين فيه لزبائنه بين الفترة والأخرى وهو يرتدي القناع في نوع من التسلية والابتكار الجديد لزبائنه. وقد حبب ذلك عددًا من الأطفال لالتقاط صور مع القناع.مكة المكرمة حي العوالي
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 11:51 PM
أطلق صرخات البكاء مطالبًا والدته بالخروج
تعبيرية
تسبب ارتداء قناع في أحد المطاعم الشهيرة في "العوالي" بدخول طفل في حالة من البكاء الهستيري، بعد أن شاهد أحد العمالة وهو يرتدي قناعًا يثير الرعب؛ ليطلق الطفل صرخاته بصوت عالٍ متشبثًا بوالدته، ومطالبًا إياها بسرعة إخراجه من المطعم.
بدوره، بادر عامل المطعم بنزع القناع عن وجهه، وإخفاء القناع، إلا أن محاولاته لم تفلح؛ لتقوم أم الطفل بإخراجه من المطعم.
يُذكر أن المطعم الشهير اعتاد خروج أحد العاملين فيه لزبائنه بين الفترة والأخرى وهو يرتدي القناع في نوع من التسلية والابتكار الجديد لزبائنه. وقد حبب ذلك عددًا من الأطفال لالتقاط صور مع القناع.
، ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل ،
المصدر : الخليج 365
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