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سفن حربية مصرية قرب تركيا
مناورات جسر الصداقة 2020
متابعات الخليج 365 - متابعة
تخترق سفن الحربية المصرية نهاية العام الجاري 2020 مياه مضيق البوسفور للمشاركة في مناورات “جسر الصداقة 2020” مع البحرية الروسية في البحر الأسود، للمرة الأولى، وهو حدث اعتبره خبراء عسكريون وسياسيون محملًا برسائل إستراتيجية سيلتقطها الأتراك في إسطنبول عندما يشاهدون عبور السفن المصرية.
وتجري القوات البحرية المصرية والروسية تدريبات مشتركة في البحر الأسود حتى نهاية العام الجاري، بحسب بيان للمكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي.
ونقلت وكالة تاس الحكومية، عن المكتب الصحفي قوله: إنه “في نوفوروسيسك عقد وفدا البحرية الروسية والبحرية المصرية مؤتمرًا لمدة ثلاثة أيام حول إعداد وعقد تمرين جسر الصداقة المشترك-2020”.
وأضاف البيان أن البلدين سيضعان خطة التدريبات التي ستجرى في البحر الأسود للمرة الأولى.
وخلال المناورات، ستتدرب السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية والبحرية المصرية، بدعم من الطائرات، للدفاع عن الممرات البحرية ضد التهديدات المختلفة.
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