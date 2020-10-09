سحر الحامدي تكشف عن الابتكارات المتوقعة حتى 2030

2020-10-09

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

تكشف المؤلفة وخبيرة الملكية الفكرية سحر مبارك الحامدي أبرز الابتكارات المتوقعة حول العالم حتى عام 2030، وتستشرف المستقبل عبر كتابها الجديد الذي طرح في المكتبات بعنوان (الابتكارات الخضراء في 2021)، والذي تطلق من خلاله العنان للخيال الإبداعي، وتستعرض قصص إثرائية لتجارب حقيقية، وتستعرض دور السعودية في توطين المنتجات الإبداعية على المستوى العربي والعالمي.

مفهوم الابتكارات الخضراء:

وتنقل خبيرة الملكية الفكرية وعضو مؤسسة الدكتور طلال أبو غزالة العالمية، قراءها في الكتاب الجديد، ليتعرفوا على أحدث الابتكارات العلمية المتوقعة خلال العقد الزمني المقبل، حيث نستعرض مفهوم الابتكارات الخضراء من المنظمات الدولية، والتعرف على أحد الآليات المنهجية، وبداية المحطة الاستكشافية للتعرف على طرق التحديات وصياغتها، ثم التحليق نحو فضاء شاسع، من بحث لحلول خضراء صديقة للبيئة، تأتي نتيجة العمل الجماعي، وعصفًا من الأفكار الخلاقة والمجنونة، ومن ثم تصميم قالب إبداعي يتناسب مع أفضل الأفكار المختارة، والتي تم ترشيحها بعد فلترتها، ثم تساعد في اختيار القالب المناسب لكل شخص، وأخذ التغذية الراجعة من جمهور المستفيدين للتحسين المستمر والتنمية المستدامة، بجانب القصص الإثرائية لتجارب حقيقية والتي تتضمنها رحلة الكتاب.

Advertisements

ويتضمن الكتاب عالمًا مختلفًا حيث تطلق العنان للخيال الإبداعي في رسم إنتاج مثمر “ابتكار أخضر”، أصبح أكثر وضوحًا منذ بداية عام 2020م من حيث انخفاض الكربون، وملوثات البيئة المماثلة، وارتفاع قيمة الطاقة البيئية، والتي دعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمسمى “الويبو الأخضر”، ويوضح الكتاب جانب مهم من انجازات المملكة العربية السعودية ومواكبتها للعصر الأخضر، عبر مبدعيها البارزين في عالم الابتكار وإطلاقها لرؤية 2030م وتوطين المنتجات.

أول رائد فضاء مسلم:

ويكشف كتاب سحر الحامدي الجديد تفاصيل مهمة عن أول رائد فضاء عربي مسلم، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وإسهامات السعودية وقادتها في رفع قيمة الملكية الفكرية، والابتكار الأخضر الذي بات ينافس أعلى القمم على السفوح المزدهرة لمستقبل مشرق وتنمية مستدامة.

وكانت المكتبة الثقافية احتفت في الفترة الماضية بكتاب سحر الحامدي بعنوان “قدرات الابتكار” الذي حمل تجارب عالمية في مجال التفكير الإبداعي، وسلط الضوء على مفهوم وعملية الابتكار وشرح أحد المنهجيات العالمية الدولية لأساليب الإبداع، وتنشط الحامدي في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث قدمت العديد من المحاضرات والمساهمات العلمية البارزة في هذا المجال.



شارك الخبر







