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2020-10-09 فيديو.. هلع في شوارع بيروت بعد انفجار خزان للمحروقات حضر فوج إطفاء بيروت وسيارات الإسعاف متابعات الخليج 365 - متابعة سادت حالة من الهلع في شوارع بيروت بعد انفجار خزان للمحروقات. Advertisements ويمكن مشاهدة فيديو الانفجار عبر الرابط التالي وبحسب وسائل إعلام محلية، حضر فوج إطفاء بيروت وسيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار. ولم يعرف بعد ما إذا كان الانفجار خلف خسائر بشرية أم لا، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط عدد من الجرحى.

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