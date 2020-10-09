لائحة مكافحة المؤثرات العقلية تحظر 17 نبتة مخدرة

2020-10-09

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور توفيق أحمد، أن صدور لائحة مكافحة المؤثرات العقلية سيعمل على ضبط العديد من الأمور، وأهمها ما يتعلق بجوانب الأبحاث الطبية أو الأدوية.

وأضاف في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن هذه اللائحة ستعزز التعريف لدى الجهات المتخصصة بالمسموح والممنوع.

الممنوعات والعقوبات المنصوصة:

ولفت إلى أن هذه اللائحة أوضحت الممنوعات التي لا تدخل في المجالات الطبية؛ وبالتالي فإنه يترتب عليها العقوبات المنصوصة وفقًا لنظام مكافحة المخدرات.

تفاصيل اللائحة والنظام:

وفي السياق، صدرت اليوم الجمعة اللوائح والأنظمة والأحكام العامة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أربعة جداول موزعة إلى خمس فئات.

وصنفت اللائحة التي نشرتها صحيفة “أم القرى” في جدولها الأول 126 مادة مخدرة، منها الفيماثادول، القنب وخلاصاتها، ركازة قش الخشخاش، المورفين، إم بي بي والأفيون، فيما احتوت الفئة (ب) من ذات الجدول 10 مواد والفئة (ج) 8 مواد منها الترامادول.

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17 نبتة ممنوعة:

وصنفت اللائحة المؤثرات العقلية في أربع فئات تشمل 196 مادة منها ليفامفيتامين، زيبرول، وحظرت 17 بذرة ونبتة منها القنب الهندي، الخشخاش، الكوكا، كوكابيروا، القات، الإفدرا، صبار المسكال، نبات مجد الصباح وفطر فلاي أجاريك، فطر الأرغوت، فطر زايلوسين، نبات لاكتوكا، نبات إيبولا.

استخدامات الأبحاث الطبية:

وصنفت اللائحة بعض الفئات في القائمة الصفراء التي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مع تحديد فئات يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

أدوية بوصفة طبية:

أما المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

معاملة الكواشف العادية:

وأكدت اللائحة أن المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة، كما تعامل المواد القياسية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها. ولا تخضع كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.





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