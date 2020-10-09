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سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3445 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد إلى 146 ألفًا و398.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 44 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2530، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 123 ألفًا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 20 ألفًا و846.
وفي مالي سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 3189 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 131.
أما السنغال فقد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 15 ألفًا و213 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 313 شخصًا.فيروس كورونا الجديد المغرب السنغال مالي
09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 10:20 PM
خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية في البلاد الثلاثكورونا في إفريقيا.. المغرب تسجل 3445 حالة و58 في مالي والسنغال
سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3445 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد إلى 146 ألفًا و398.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 44 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2530، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 123 ألفًا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 20 ألفًا و846.
وفي مالي سجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 3189 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 131.
أما السنغال فقد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 15 ألفًا و213 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 313 شخصًا.
، كورونا في إفريقيا.. المغرب تسجل 3445 حالة و58 في مالي والسنغال ،
المصدر : الخليج 365
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