محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي استمرت لمدة 4 أيام بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 43 حكماً. وشهدت الدورة، إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو. كما شهدت التركيز على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق كافة التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.الدوري السعودي للمحترفين 09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 09:40 PM Advertisements اختتام دورة حكام دوري المحترفين.. بمشاركة (43) حكماً اختتام دورة حكام دوري المحترفين.. بمشاركة (43) حكماً اختتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي استمرت لمدة 4 أيام بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 43 حكماً. وشهدت الدورة، إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالإضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو. كما شهدت التركيز على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق كافة التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة. الكلمات المفتاحية ، اختتام دورة حكام دوري المحترفين.. بمشاركة (43) حكماً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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