محمد بن مسعود - الدمام - تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها ستركز على الأغاني الشائعة كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" تحديثات جديدة حولته إلى ما يشبه تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن خدمة "إنستغرام رييلز" سيمكنها حفظ الأصوات ومشاركتها بصورة أشبه بـ"تيك توك". وستركز تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها؛ على الأغاني الشائعة والرائجة في محيط كل مستخدم. وسيمكن، من خلال تلك التقنية، تحديد الأغاني والمقاطع الصوتية بشكل أسرع ووضع الإشارات المرجعية عليها قبل مشاركتها. "إنستغرام" تضيف تحديثات جديدة تحوّله إلى ما يشبه "تيك توك" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-09 كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" تحديثات جديدة حولته إلى ما يشبه تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن خدمة "إنستغرام رييلز" سيمكنها حفظ الأصوات ومشاركتها بصورة أشبه بـ"تيك توك". وستركز تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها؛ على الأغاني الشائعة والرائجة في محيط كل مستخدم. Advertisements وسيمكن، من خلال تلك التقنية، تحديد الأغاني والمقاطع الصوتية بشكل أسرع ووضع الإشارات المرجعية عليها قبل مشاركتها. 09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 07:44 PM تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها ستركز على الأغاني الشائعة تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها ستركز على الأغاني الشائعة كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" تحديثات جديدة حولته إلى ما يشبه تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن خدمة "إنستغرام رييلز" سيمكنها حفظ الأصوات ومشاركتها بصورة أشبه بـ"تيك توك". وستركز تقنية مشاركة المقاطع الصوتية وحفظها؛ على الأغاني الشائعة والرائجة في محيط كل مستخدم. وسيمكن، من خلال تلك التقنية، تحديد الأغاني والمقاطع الصوتية بشكل أسرع ووضع الإشارات المرجعية عليها قبل مشاركتها. ، "إنستغرام" تضيف تحديثات جديدة تحوّله إلى ما يشبه "تيك توك" ،

المصدر : الخليج 365

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