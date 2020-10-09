محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سعيد بن ناصر بن عبشان الشهراني، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك لـ" آل عبشان"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. 09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 09:18 PM Advertisements "آل عبشان" يحتفل بزواجه في خميس مشيط "آل عبشان" يحتفل بزواجه في خميس مشيط احتفل سعيد بن ناصر بن عبشان الشهراني، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك لـ" آل عبشان"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "آل عبشان" يحتفل بزواجه في خميس مشيط ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "آل عبشان" يحتفل بزواجه في خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.