شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تُشهر بـ 3 مواطنين تستّروا على وافد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهّرت وزارة التجارة، بمنشأة وثلاثة مواطنين ومقيم أدينوا بجريمة التستر في تجارة التمور.

وأوضح أن المُشهر بهم هم "مؤسسة مشعل على الرشيدي للمقاولات، مشعل بن علي معتق الرشيدي، صالح بن محمد عثمان العيد، عبدالرحمن بن صالح محمد الطويان".

وأضافت أنه تستّرت عليهم "محمد قاسم محمد هاشم (باكستاني الجنسية)، بمدينة بريدة".

وأفادت بأن العقوبة هي "غرامة مالية، إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب الترخيص، شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعوة إليها للعمل، نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين " .