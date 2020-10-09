شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة عائلة سويسرية انتقلت للعيش في المدينة المنورة منذ 20 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى شاب سويسري مقيم في المملكة يدعى جواد غسان قصة عائلته التي انتقلت للعيش في المدينة المنورة منذ 20 عامًا.

وقال غسان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " يا هلا " :" جاء والدي منذ 20 عامًا للعمرة في مكة ثم زار المدينة المنورة "، مضيفا:" والدى تمنى الإقامة في المدينة أثناء تواجده بساحات المسجد النبوي ".

وأشار غسان:" والدي التقى بشخص أثناء خروجه من المسجد النبوي وحكى معه والدي بأنه يرغب في الإقامة بالمدينة فاقترح عليه بتحويل إقامة والدتي على وزارة الصحة بمستشفى الملك فهد بالمدينة ".

وتابع غسان:" والدتي بعثت تأشيرة زيارة لوالدي ولإخواتي ومن وقتها سمح لنا بالإقامة لمدة 9 شهور فقط وقبل انتهاء الإقامة بأيام قليلة تحقق حلم والدى بالإقامة بالمدينة "، لافتا:" دعاء والدي في المسجد النبوي حقق حلمه بالإقامة في المدينة بعدما تقدم بأوراقه لأحد الأمراء الذي وافق على إقامتنا بالمدينة ".