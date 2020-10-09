شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني" تمنع عدد من الفئات من السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت هيئة الطيران المدني، عن الدليل الإرشادي للمسافر والمتضمن الإجراءات الوقائية المتخذة في المطارات.

وتضمنت الإجراءات، منع غير الملتزمين بالإفصاح الطبي والإبلاغ عن أي من أعراض كورونا خلال مرحلة الحجز من السفر، وكذلك من لا يحضرون إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

وتوضح الاشتراطات أن يقدم غير السعوديين ممن تكون أعمارهم أكثر من 8 سنوات وثيقة فحص رسمية من جهة معتمدة تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما تشترط الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة سواء للسعوديين أو غير السعوديين.

ويمكن الإطلاع على كافة الاشتراطات من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .