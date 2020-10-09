شكرا لمتابعة خبر عن خبير أرصاد يكشف سبب الاعتدال الحراري الملموس على أجواء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف حسن كراني خبير أرصاد جوية أسباب الاعتدال الحراري الملموس على أجواء المملكة. كشف حسن كراني خبير أرصاد جوية أسباب الاعتدال الحراري الملموس على أجواء المملكة. وقال "كراني" عبر حسابه في تويتر: " أن مصدر الكتلة البادرة التي أدت للاعتدال الحراري الملموس على أجواء المملكة ، استمرار نشاط المرتفع السيبيري القطبي مصحوبة أخدود بارد وتحرك محوره لأجواء الجزيرة العربية". وأضاف كراني أن استمرار تعمق الأخدود السيبيري البارد أدى إلى للاعتدال حراري ملموس على وسط وشرق الشمال والوسطى والشرقية ".

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