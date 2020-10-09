" التجارة " تُباشر شكوى مواطن من محطة وقود

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): استجابت وزارة التجارة لشكوى مواطن من محطة وقود رفضت التعامل بالبطاقة الائتمانية، بالرغم أنها تضع لافتة تؤكد التعامل إلكترونيًّا. استجابت وزارة التجارة لشكوى مواطن من محطة وقود رفضت التعامل بالبطاقة الائتمانية، بالرغم أنها تضع لافتة تؤكد التعامل إلكترونيًّا. وأوضحت وزارة التجارة، أنه لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية طالما وجدت لافتة توضح التعامل بها. وأشارت وزارة التجارة إلى أنه في حال الرفض يمكن تقديم البلاغ بالتفصيل عبر تطبيق " بلاغ تجاري " حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، قال إنه يعتبر مخالفًا للنظام من يمنح هويته لشخص آخر بغرض إصدار سجل تجاري وفتح مؤسسة لا يعلم عنها شيئًا.

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