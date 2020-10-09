السعودية اليوم / أكثر من ١٧٠ ألف مستخدم لمنصة مدرستي بتعليم صبيا



صبيا 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المؤشرات الرئيسية لدخول قيادات ومعلمي ومشرفي إدارة تعليم صبيا وأولياء أمور الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي منذ بداية العام الدراسي وحتى يوم أمس نمواً كبيراً، حيث بلغ عدد المستخدمين أكثر من ١٧٠ ألف مستخدم كقائد مدرسة ومعلم ومشرف وولي أمر وطالب .

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن نسبة دخول الكادر التعليمي لمنصة مدرستي بلغت نسبة 100% ، وبلغت نسبة دخول قائدي وقائدات المدارس 100% ، فيما بلغت نسبة دخول المشرفين من ٩١% إلى ٩٤% ، مبيناً أن نسبة دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي تجاوزت حاجز 95% ، وهو ما يشكل قفزة نوعية في التعليم عن بُعد عبر

وأشار الدكتور الخرمي إلى أن استمرار العملية التعليمية عن بُعد مع هذه النجاحات تؤكد أن وزارة التعليم أمام إنجاز تاريخي بقيادة ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -وبمتابعة من معالي وزير التعليم.

ولفت النظر إلى أن نجاح تجربة التعليم عن بُعد تعدّ منحة ومكسبا وطنيا، ومنها يكتسب الطالب مهارات عدة كالاستخدام الأمثل للتقنيات وتوظيفها التوظيف السليم بما يعود عليه بالنفع، وتعزيز مهارات التعلم الذاتي التي ستساعد على اكتساب الطالب مع الوقت للمعلومات، والمهارات، والخبرات بصورة ذاتية ومُستقلة، التي تضمن استمرار التعلم مدى الحياة ، لافتاً الانتباه إلى أن الجيل الحالي أثبت أنه أكثر قابلية للتعلم باستخدام منصات التعليم الإلكتروني وأهمها وأولها وطنيا منصة مدرستي.

// انتهى //

19:11ت م

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صبيا 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واسسجلت المؤشرات الرئيسية لدخول قيادات ومعلمي ومشرفي إدارة تعليم صبيا وأولياء أمور الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي منذ بداية العام الدراسي وحتى يوم أمس نمواً كبيراً، حيث بلغ عدد المستخدمين أكثر من ١٧٠ ألف مستخدم كقائد مدرسة ومعلم ومشرف وولي أمر وطالب .وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن نسبة دخول الكادر التعليمي لمنصة مدرستي بلغت نسبة 100% ، وبلغت نسبة دخول قائدي وقائدات المدارس 100% ، فيما بلغت نسبة دخول المشرفين من ٩١% إلى ٩٤% ، مبيناً أن نسبة دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي تجاوزت حاجز 95% ، وهو ما يشكل قفزة نوعية في التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي ، وذلك من خلال الدعم والمساندة التي تقدمها الإدارة لتسجيل الطلاب والطالبات منذ الأسبوع الأول، منوهاً بالتعاون المثمر بين التعليم وأسر الطلاب في المحافظة الذي أسهم في هذه النتائج الإيجابية.وأشار الدكتور الخرمي إلى أن استمرار العملية التعليمية عن بُعد مع هذه النجاحات تؤكد أن وزارة التعليم أمام إنجاز تاريخي بقيادة ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -وبمتابعة من معالي وزير التعليم.ولفت النظر إلى أن نجاح تجربة التعليم عن بُعد تعدّ منحة ومكسبا وطنيا، ومنها يكتسب الطالب مهارات عدة كالاستخدام الأمثل للتقنيات وتوظيفها التوظيف السليم بما يعود عليه بالنفع، وتعزيز مهارات التعلم الذاتي التي ستساعد على اكتساب الطالب مع الوقت للمعلومات، والمهارات، والخبرات بصورة ذاتية ومُستقلة، التي تضمن استمرار التعلم مدى الحياة ، لافتاً الانتباه إلى أن الجيل الحالي أثبت أنه أكثر قابلية للتعلم باستخدام منصات التعليم الإلكتروني وأهمها وأولها وطنيا منصة مدرستي.// انتهى //19:11ت م0096

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