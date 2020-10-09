شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موظفة في القطاع العسكري: لا توجد صعوبات أمام المرأة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روت موظفة في القطاع العسكري، أمس الخميس، تفاصيل عملها في المركز الوطني للعمليات الأمنية من خلال دوائر المراقبة التلفزيونية.

وقالت الموظفة هجير البيشي، خلال مشاركتها مع برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أن مهمتهن تتمثل في رصد الأحداث والملاحظات في الميدان من خلال كاميرات عالية الدقة ورفعها إلى الجهات المختصة لعمل الإجراء اللازم.

وأكدت إنها فخورة بعملها في القطاع العسكري وخدمة الوطن، وإنه لا يوجد شيء صعب على المرأة السعودية، لافتة إلى أنها بدأت العمل في غرفة المراقبة منذ 5 أشهر، وكعسكرية فعليها أن تكون دقيقة في المراقبة والملاحظة.